شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف مشيداً بـ"الاختيار": "صناعة قدوة من أبطال الجيش حاجة كبيرة أوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم يوسف الشريف، بأحداث مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة ومحاولة صناعة قدوة للشباب من تضحيات أبطال القوات المسلحة، وغرد يوسف الشريف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "فكرة أن مسلسل يكون فيه قدوة لشبابنا والقدوة ده يكون بطل شهيد وان البطل ده كمان يكون من الجيش المصري العظيم دي حاجه كبيره اوي. مطلوب اعمال كتير من دي تحيه من القلب لطاقم العمل".



يوسف الشريف على تويتر

وشهد مسلسل الاختيار في الحلقة 11 من مسلسل، الذى يعرض على شاشة on، أحداث متتالية، حيث دار حديث بين الرائد أركان حرب أحمد منسى، وبين الإرهابى عشماوى بطريقة الفلاش باك، وكان يشرح له التدريب مع الجنود وخلافه، وأثناء حديثه مع منسى، قال له: "أنا عمال أكلمك وأنت بقالك ساعة بتنضف البندقية" للدرجة دى مرتبط بالبندقية، ليرد منسى قائلا: "لو كان عليا أفضل ألمع في بندقيتى.. لحد ما تبقى مراية، لازم اللى جاى من بعيد يعرف إن دى بندقية منسى"، فى إشارة منه بالتحلى بالقوة والعزيمة ليدب الرعب فى قلب الأعداء.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.