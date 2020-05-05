شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"100 وش".. "لا كاسا دى بولاق" على طريقة "la case de papel" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى مسلسل "بـ 100 وش" بتفاعل كبير من قبل المتابعين والمشاهدين، وبعد نهاية كل حلقة يتدوال رواد السوشيال ميديا أهم الافيهات الذى قالها أبطال المسلسل فى الحلقة، وخاصة عند بعد نجاح عصابة "عمر وسكر" - آسر ياسين ونيللى كريم - فى تنفيذ عملية النصب الكبرى والاستيلاد على أموال عم غزال من البنك بعد ثلاث محاولات حبست أنفاس الجمهور، وظن المشاهدين أن العملية سوف تفشل، ولكن في الحلقة العاشرة تمت العملية بنجاح، وتفاعل المشاهدين بشكل كبير معبرين عن فرحتهم كأنهم فرد من أفراد العصابة.

وربط المشاهدين أحداث مسلسل "بـ 100 وش" بالمسلسل الاسبانى الشهير "la case de papel"، من خلال فكرة وجود فريق عصابى متخصص بالنصب ويدار من القائد "البروفيسور" ووظيفة بعضهم تشبه وظائف أفراد عصابة عمر وسكر، حيث شبهوا "عمر" آسر ياسين بالبروفيسور، و"حماده" إسلام إبراهيم المتخصص فى اختراق الشبكات والكاميرات تم تشبييه بـ "ريو"، وشريف دسوقى "سباعى" المتخصص في افساد المحاولات مثل "طوكيو"، كما أن اختيار مكان مهجور لوضع أفراد العصابة خطتها، مثل المكان الذي اختاره "البروفيسور" لتجميع فريقه وتدريبهم على خطة اقتحام بنك إسبانيا.





وكان النجم آسر ياسين، قد شبه عصابته فى مسلسل "بـ 100 وش"، بالمسلسل الاسبانى بعدما نشر صورة من أحداث العمل مع النجمة نيللى كريم، إسلام إبراهيم، علا رشدى وباقى أبطال العمل، وهم يخططون إحدى عملياتهم فى النصب والسرقة، صحبها بتعليق: "لا كاسا دى بولاق أبو العلا".

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وصمم عدد من المتابعين صور لعصابة سكر و عمر على صور مسلسل لا كاسا دى بابيل، ونشر مقاطع من تخطيط عصابة عمر و سكر على أغنيه " بيلا تشاوو" لمسلسل لاكاسا دى بابيل وغردوا بتعليقات ساخرة،" لا كاسا دى بابيل على سطح حمادة، هما عندهم طوكيو و احنا عندنا سباعى، لاكاسا الغلابة، اكتر عصابه محبوبه فى التاريخ".

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.









وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.