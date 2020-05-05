شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا 80".. غادة عادل تطرد خالد الصاوى من منزلها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحادث الحلقة 11 من مسلسل "ليالينا 80"، طرد "مريم" غادة عادل، لـ "جلال" خالد الصاوى - عم ابنتها "جميلة" رنا رئيس، من منزلها بعد ما أخذ ابنتها للتنزه خارج المنزل وهى كفيفة وتركها في الشارع، وهددته مريم بحبسه إذا لم يبتعد عن ابنتها، أما جميلة فتحاول التمسك به في المنزل لأنه يخفف عنها حالتها النفسية والصحية التي تعاني منها، وتلتقي جميل بـ راضي ويعتذرلها عن الحادث.

وتوالت الأحداث باكتشاف مريم السر الذى يخفيه عنها زوجها "هشام" إياد نصار، بأنه لم يغادر خارج البلاد، وانما متواجد في شقة زوجته الثانية، حسبما أكد لها "مدحت" محمد الشقنقيرى مديرها فى العمل، أنه شاهده فى المطار ولم يسافر وقام باستقلال سيارة أجرة للعودة الى القاهرة، وذهبت "مريم" غادة عادل إلى شقة الزوجة الثانية ليفتح لها باب الشقة زوجها "هشام" إياد نصار.

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