- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا 80".. غادة عادل تطرد خالد الصاوى من منزلها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحادث الحلقة 11 من مسلسل "ليالينا 80"، طرد "مريم" غادة عادل، لـ "جلال" خالد الصاوى - عم ابنتها "جميلة" رنا رئيس، من منزلها بعد ما أخذ ابنتها للتنزه خارج المنزل وهى كفيفة وتركها في الشارع، وهددته مريم بحبسه إذا لم يبتعد عن ابنتها، أما جميلة فتحاول التمسك به في المنزل لأنه يخفف عنها حالتها النفسية والصحية التي تعاني منها، وتلتقي جميل بـ راضي ويعتذرلها عن الحادث.
وتوالت الأحداث باكتشاف مريم السر الذى يخفيه عنها زوجها "هشام" إياد نصار، بأنه لم يغادر خارج البلاد، وانما متواجد في شقة زوجته الثانية، حسبما أكد لها "مدحت" محمد الشقنقيرى مديرها فى العمل، أنه شاهده فى المطار ولم يسافر وقام باستقلال سيارة أجرة للعودة الى القاهرة، وذهبت "مريم" غادة عادل إلى شقة الزوجة الثانية ليفتح لها باب الشقة زوجها "هشام" إياد نصار.
يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. إنتاج:تامر مرسي.وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.
كانت هذه تفاصيل خبر "ليالينا 80".. غادة عادل تطرد خالد الصاوى من منزلها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.