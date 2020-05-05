تراند اليوم : فنان شهير يهاجم رجال الدين: حماة فساد مكرسين منابرهم لكذب أسبوعي مسموم

نشر الفنان “علي جابر” تغريدة مثيره للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، يهاجم فيها رجال الدين والمؤسسات الدينية حيث وصفهم بحماة الفساد وبالشركات التجارية .

فكتب علي جابر في تلك التغريده: “بئس رجال الدين حُماة الفساد، بئس المؤسسات الدينية التي تركت الله و تعاليمه واصبحت شركات تجارية. بئس هولاء الدجالين المكرسين منابرهم لكذب اسبوعي مسموم. بئس هذه المنظومة الفاسدة المتناغمة: رجال الدين وسياسة واقتصاد واعلام طائفي

بئس رجال الدين حُماة الفساد، بئس المؤسسات الدينية التي تركت الله و تعاليمه واصبحت شركات تجارية. بئس هولاء الدجالين المكرسين منابرهم لكذب اسبوعي مسموم. بئس هذه المنظومة الفاسدة المتناغمة: رجال الدين وسياسة واقتصاد واعلام طائفي. #لبنان_ينتفض #لكم_بالمرصاد

والجدير بالذكر ان علي جابر قد عبّر عن استياءه مؤخرا من وصف مدينة طرابلس اللبنانية بـ “المدينة الأفقر في لبنان”، في حين ان اغنى اغنياء لبنان هم من مدينة طرابلس.