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فيديو.. سكتشات شعبية لأحمد فهمي وأكرم حسني بمسلسل "رجالة البيت"

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بعد مايقرب من أسبوعين من عرضة، احتوى المسلسل الكوميدي"رجالة البيت" لبطليه أكرم حسني وأحمد فهمي، على عدد من الـ "سكتشات" الغنائية الخفيفة من النوع الشعبي، والتي لاقت استحسان جماهيري لدى متابعيه.

وكان أول لوحة غنائية من خلال ألبوم "مزاج التلميذ" الذي تم طرحه في

سياق الأحداث لتسهيل المواد التعليمية على الطلاب.

أغنية verb to be" 

أغنية "بالباقي لبان" وكانت الاغنية الدعائية للمسلسل قبل عرضه بأيام 

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سكتش "كان وأخواتها"

الأغنية الشعبية "ياعريس ياعريس"

يذكر ان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج

أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني
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