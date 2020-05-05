فيديو.. سكتشات شعبية لأحمد فهمي وأكرم حسني بمسلسل "رجالة البيت"

بعد مايقرب من أسبوعين من عرضة، احتوى المسلسل الكوميدي"رجالة البيت" لبطليه أكرم حسني وأحمد فهمي، على عدد من الـ "سكتشات" الغنائية الخفيفة من النوع الشعبي، والتي لاقت استحسان جماهيري لدى متابعيه.
وكان أول لوحة غنائية من خلال ألبوم "مزاج التلميذ" الذي تم طرحه فيسياق الأحداث لتسهيل المواد التعليمية على الطلاب.
أغنية verb to be"
أغنية "بالباقي لبان" وكانت الاغنية الدعائية للمسلسل قبل عرضه بأيام
سكتش "كان وأخواتها"
الأغنية الشعبية "ياعريس ياعريس"
يذكر ان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج
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