فيديو..تفاعل جماهيري ايجابي لـ هبة مجدي بعد الخروج عن صمتها ضد زوجها دياب

نجحت الفنانة هبة مجدي في جذب متابعي مسلسلها الرمضاني "فرصة تانية"ولفت نظرهم من خلال الشخصية المسالمة التي تؤديها في المسلسل.

أتت هبة مجدي برد فعل قوي تجاه تصرفات زوجها في الحلقة 11 من المسلسل ،بعد حلقات من الاستسلام والخضوع لقرارات ومعاملة زوجها السيئة لها.

حصصل المشهد على ردود فعل جماهيرية كبيرة تحية منها على الخروج عن صمتها تجاه زوجها وخاصة بعد زواجه الثاني .

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مسلسل "فرصة تانية" وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة

عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول قصة حب تواجه العديد من الأزمات والمشاكل وفي محاولة لمواجتها وتخطيها.