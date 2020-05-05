وفاة ممثل سوري اثر تعرضه لأزمة قلبية

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل السوري ​هلال خوري​ اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد نعته ​نقابة الفنانين السوريين​ على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي اليكم وفاة الزميل الممثل هلال الخوري تغمده الله برحمته وجعل مثواه الجنه وليكن ذكره مابدا مع الملائكه والقديسين والصبر والسلوان لعائلته".

الممثلة السورية ​يارا صبري​ نعته على صفحتها الخاصة قائلة: "وفاة الزميل الممثل هلال خوري، أقدّم عزائي لعائلته وأصدقائه ومحبيه".

المخرج السوري هشام كفارنة كتب: "رحيل هلال خوري..!، بمايشبه اغتياله من قبل القائمين على مفاصل العمل الفني من منتجين ومخرجين وزملاء..ربما يسارعون إلى نعيه الآن".

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