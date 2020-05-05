تامر حسني يُفجع بوفاة احدى معجباته

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان المصري ​تامر حسني​ إحدى معجباته التي توفيت بعد معاناة مع المرض، فكتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، "الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا وكنتي بتقولي الحمد لله، روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا وفي شهر رمضان يعني أكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد إيه عشان المكانة الجميلة اللي أنتي فيها دلوقتي واختيارك في شهر رمضان أجمل حسن خاتمة الله يرحمك يا أجمل ملاك".

من ناحية أخرى شارك تامر حسني مؤخراً مع عدد كبير من النجوم من تسجيل أوبريت غنائي يحمل اسم "أنت أقوى"، للتضامن مع المتضررين من فيروس كورونا في مصر.

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