بالصورة-بريتني سبيرز تحتفل بعيد ميلاد والدتها

ميرنا وليد - بيروت - هنأت النجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ والدتها بعيد ميلادها، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة تجمعهما بوالدتها، وعلّقت عليها قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا أمي.. لقد تشاركنا أفضل الضحكات المعروفة للبشرية.. أقولها ولا أبالي أحبك يا أمي".

وكشفت النجمة الأميركية بريتني سبيرز، أنها تسببت في حرق صالة الألعاب الرياضية في منزلها بسبب إشعالها شمعتين فيها، وأشارت الى أنها لم تظهر فيها منذ حوالي 6 أشهر، وأن الحادث كان أمرًا مروعًا وذلك وفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية.

وقالت بريتني سبيرز، من خلال مقطع فيديو من: "لقد كان حادثًًا، مررت بجوار باب صالة الألعاب الرياضية ممسكة بالشموع، بينما انطلقت بعد سماع الإنذار ولم يصب أحد أثناء الحادث الخطير".

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