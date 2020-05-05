خمنوا من هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة مصرية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت السيدة مروة يحيى الغور صورة من مرحلة الطفولة للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ على صفحتها الخاصة مرتدية فستان زفاف، كاشفة ان الأخيرة هي ابنة خالها.

وعلّقت مروة على الصورة قائلة: " ياسمين بنت خالي، صورة حصرية لياسمين صبري في فرح خالتي".

واللافت هو ان الشامة الموجودة على خد ياسمين صبري لم تكن موجودة في الصورة، فردت مروة على هذا الأمر بالقول: " يا جماعة الحسنة مش باينة في الصورة عادي.. أنا نفسي مش فاكرة الحسنة دي فين، أنتم إيه؟".

ولاقت الصورة رواجا كبيرا بين الجمهور.

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