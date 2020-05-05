بالصورة- محمد رمضان يتصدر في "البرنس" المراتب الثلاثة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري ​محمد رمضان​ بتصدر مسلسله الرمضاني "​البرنس​" الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

ونشر محمد رمضان صورة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليها قائلا: "الحمد لله البرنس رقم واحد واثنين وثلاثة على تريند يوتيوب ثقة في الله النجاح".

يذكر أن محمد رمضان يشارك أيضا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من الممثلين منهم أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامي، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد داش، رحاب الجمل، بدرية طلبة، وآخرين.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي.

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