خمنوا من هو هذا الطفل الذي أصبح أشهر نجوم الخليج

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث. معروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.

إنه الفنان السعودي ​محمد عبده​ الذي نستعرض هنا صورة من طفولته التي تكشف عن ولعه بالفن والغناء منذ الصغر.

ومنذ ذلك الحين أسس عبده لمسيرة فنية طويلة مازالت تثمر إلى اليوم النجاحات والتألق.

ومن ناحية أخرى كانت لاحقت عبده شائعة تتحدث عن إعتزاله، الأمر الذي نفاه مشيراً إلى أنه لا يوجد لديه مدير أعمال أو وكيل أعمال يتحدث بإسمه فنياً، موضحاً أن أي خبر فني يتعلق به شخصياً سيصدر عنه هو شخصياً فقط، نافياً نفياً قاطعاً إعتزاله الفن.