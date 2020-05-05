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وأشار رئيس الرابطة، غوردون تايلور، إلى أن عدة اقتراحات تم تقديمها من بينها إمكانية الحصول على المزيد من التبديلات، وتقصير وقت المباراة الواحدة لمدة تقل عن 45 دقيقة في كل شوط.
ويتعين الحصول على مصادقة المجلس الدولي لكرة القدم “إيفاب” الذي يشرع قوانين اللعبة، على هذا الاقتراح من أجل اعتماده في مختلف البطولات المحلية الوطنية.
وكشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن يوم الجمعة المقبل سيكون موعد الاتفاق على وثيقة استئناف مباريات “البريميرليغ” بشكل كامل من قبل الأندية، مؤكدا أن المباريات لن تعود حاليا حتى منتصف شهر حزيران المقبل.
وأكد تايلور أنه سيتم التشاور مع الأندية حول كل هذه الإجراءات. واعربت الرابطة، يوم الجمعة الماضي، عن رغبتها في إنهاء الموسم من خلال لعب المباريات المتبقية من عمر الموسم الكروي الحالي، والبالغ عددها 92 مباراة، مع تأكيدها أن اللاعبين والمدربين سيلعبون “دورا رئيسيا” في إعداد خطة العودة إلى اللعب.
من جانبه، اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” رفع عدد التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 لاعبين بدلا من 3، بالإضافة إلى حارس المرمى، وذلك بهدف تخفيف العبء البدني على اللاعبين والتغلب على جدول المباريات المزدحم لإنهاء الموسم الكروي هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر حلول بتقصير زمن المباريات لاستئناف “البريميرليغ” جراء تفشي “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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