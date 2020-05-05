أول تعليق لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها: ربنا يفك سحرك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز زواجها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “الفيس بوك”.

الفنانة المصرية غيرت حالتها إلى “متزوجة”، دون الإشارة إلى اسم زوجها، وهو نفس ما فعله الفنان أحمد العوضي، ليعلنا بذلك زواجهما بشكل رسمي.

وفي أول تعليق للفنان وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، والذي أعلن من قبل رفضه لارتباطهما، كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “ربنا يفك سحرك ويبعد عنك اَي شر ويهديكي وترجعي لبيت ربنا الي اتعودتي تزوريه كل سنه ويوفقك لحياه جديده سعيده مع حد يستاهلك”.

وكان شقيق ياسمين عبدالعزي قد اتهم أحمد العوضي باستغلال شقيقته للاستيلاء على أموالها والوصول للشهرة على حسابها وذلك بدعوى الحب.

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كما هاجم شقيقته واتهمها بأنها عادت كل أهلها بسبب العوضي ووصف علاقتهما بأنها غير واضحة المعالم وأنه لايعلم هل هما مرتبطان أم ما هي طبيعة علاقتهما مشيراً إلى أن شقيقته أكدت لهما أنها متزوجة من العوضي سرا.

وبسبب الهجوم الذي شنه وائل على شقيقته أعلنت ياسمين والعوضي علاقتهما للعلن وأنهما مرتبطان ببعضهما البعض، حيث كتبت ياسمين: “بحبك يا أحمد” ليرد عليها بصورة لها وتعليق: “بحبك يا ياسمين”.

كما تبادل الثنائي رسائل غزل بينهما منذ بداية شهر رمضان وذلك بعد نجاح مسلسل ” الاختيار” للعوضي.

أحمد العوضي كتب: “شكرًا إنك في حياتي، شكرًا على كل حاجة على تشجيعك وشكرا على ‏إنك حتة مني، أنا ناجح بيكي وليكي ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس بحبك”، لترد عليه ياسمين عبدالعزيز قائلة: “أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك أنت أحسن راجل في الدنيا”.‏