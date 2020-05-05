محمد صلاح يغني راب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في مقطع فيديو جديد خلال شهر رمضان الكريم، وهو يغني “الراب” ضمن إعلان جديد.

لاعب منتخب مصر ظهر خلال الإعلان الذى نشره على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني بطريقة “الراب” الشهيرة لأول مرة، مرتديا ملابس كاجوال.

الإعلان الترويجي يقدم نماذج النجاح المنتشرة حيث ظهر عدة أشخاص يتحدثون عن قصة نجاحهم في الحياة.. واختتم صلاح الإعلان بجملة: “كل واحد عنده قصة عن نجاحه في الحياة”.

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يذكر أن صلاح يعيش حالة من الحجر الصحي في منزله بلندن، للوقاية من فيروس كورونا المتفشي، المتسبب في إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره “الريدز”.

صلاح، كان قد ظهر في إعلان مؤخرا وبصحبته ابنته مكة والتي تتمتع بخفة دم واعتاد جمهور اللاعب مشاهدتاه برفقة والدها في أغلب المناسبات.

يشار إلى أن شبكة “سكاي سبورت” كانت قد نشرت تقريرا مؤخرا حول إمكانية توجه إدارة ليفربول إلى بيع النجم محمد صلاح، إلا أن هذه الأنباء لم يعلق عليها أسي مسئول من ليفربول حتى الآن.