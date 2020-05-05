وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. وهذا آخر ما طلبته من أصدقائها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت الفنانة المصرية الشابة ماهي نور في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 5 مايو، وذلك إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكان آخر ما طلبته الفنانة الراحلة من أصدقائها “دعوة”، حيث كتبت، على حسابها على “الفيس بوك”: “دعوه حلوه من أصدقائي ومن قلبكم لأني اطمع في الأستجابه انا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم”، ليعلن أصدقائها وفاتها اليوم.

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يذكر أن الفنانة الراحلة ماهي نور قد شاركت في حوالي خمسة مسلسلات، منهم “الخفافيش”، “حارة خمس نجوم”، “سامحني يا زمن”، ومسلسل “اللص والكتاب” مع سامح حسين، و مسلسل“30 ليلة وليلة”، مع سعد الصغير.

وكان آخر عمل فني لها هو مسلسل“30 ليلة وليلة”، بطولة سعد الصغير، وقالت عن دورها: ” أقدم في مسلسل 30 ليلة وليلة دور الملكة شهر زاد داخل المملكة، وهو عبارة عن قصص منفصلة متصلة، بناقش فيها سلبيات المجتمع وحلولها وده من خلال الملكة شهرزاد”.

وأضافت: “شغلي ثابت مع سعد الصغير، وبدرية طلبة، حسام داغر، وائل علاء، سارة، شيما، معايا مجموعة ظريفة من الناس وفيه روح جميلة جدا وحب وتنافس شريف، ويارب يعجب الجمهور ويكون انطلاقة”.