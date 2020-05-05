ممثلة مصرية تعتزل الفن.. تشارك بعملين في رمضان

أعلنت الممثلة المصرية نهى عابدين اعتزالها الفن نهائياً، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت عابدين: "قرار ممكن يكون صح أو غلط غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعنزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".

ويأتي قرار نهى عابدين رغم تألقها في مارثوان رمضان الدرامي 2020 بعملين، إذ تشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة أوس أوس وحمدى الميرغني، ومسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل وإياد نصار.





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وتلقت نهى ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ومعارض له، إذ أيدتها الفنانة نسرين أمين قائلة: "طبعاً فهماكي، ومعاكي حق وعلى طول عندي نفس التفكير، وأنا حالياً بفلتر أصدقاء الفيس بوك لهذا الغرض والهدف".

في المقابل، رفضت ريهام عبدالغفور قرار نهى وكتبت: "انتي بتهزري، لا طبعاً مش موافقة، انتي موهوبة وجميلة".





نهى عابدين من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1988، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010، وبدأت مسيرتها الفنية بفيلم "سفاري" وفي عام 2014 تزوجت من حازم زيدان، نجل الفنان السوري الشهير أيمن زيدان، وأنجبت منه ولداً.

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها "برة الدنيا، طلعت روحي، ونوس، فرق توقيت".