نقاد لـ"الخليج 365": "الاختيار" الأفضل.. والأعمال الكوميدية سيئة

يتنافس في ماراثون رمضان الدرامي هذا العام عدد كبير من الأعمال الفنية، بعضها اعتمد على البطولة الجماعية والبعض الآخر يراهن على البطل الأوحد باعتباره الحصان الرابح دائما، ومن أهم سمات هذا الموسم التنوع في الأفكار ومحتوى الأعمال الدرامية؛ إذ يوجد العمل الوطني والرومانسي والتاريخي والاجتماعي.

وللوقوف على أفضل الأعمال الدرامية في الأسبوع الأول من شهر رمضان أجرت ”الخليج 365” استطلاع رأى مع عدد من النقاد لمعرفة آرائهم في مستوى الأعمال المعروضة..

وقال الناقد المصري نادر عدلي: "أتابع عددا كبيرا من المسلسلات المعروضة، ولكن أفضل الأعمال من وجهة نظري الذي يستحق المشاهدة هو (الاختيار) لأنه مسلسل مصنوع بشكل رائع، ويناقش قضية خطيرة، كما أنه مستوحى من قصة حقيقية، و(البرنس) قصة جيدة ويحمل قدرا كبيرا من الإثارة والتشويق، لكن أداء محمد رمضان لم يتطور، ومعجب بـ(خيانة عهد) للنجمة يسرا و(فلانتينو) لعادل إمام".



وأضاف عدلي لـ"الخليج 365": "يستحق مسلسل (رجالة البيت) بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي لقب الأسوأ، فهو عمل كوميدي ضعيف ولا يستحق المشاهدة".





ومن جهته قال الناقد طارق الشناوي: "أرى أن (الاختيار) مسلسل مهم جدا؛ لأنه يجمع بين الجانبين التسجيلي والدرامي ويقدم تاريخا طازجا، و(الفتوة) أيضا مسلسل جيد لأنه يعود بنا إلى 150 سنة مضت، ويطرح قضايا جريئة منها الصراع على السلطة، وياسمين عبدالعزيز أيضا نجحت في تقديم عمل مميز وهو (ونحب تاني ليه) الذي يناقش فكرة عاطفية جريئة".

وتابع الشناوي: "مسلسل (البرنس) أيضا يستحق المشاهدة؛ لأن المخرج محمد سامي يعرف كيف يقدم عملا على مقاس الجمهور كما أن العمل بطولة محمد رمضان وهو يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة".

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وأضاف: "نيللي كريم غيرت جلدها في مسلسل (بـ100 وش) ونجحت في تقديم عمل مسلٍّ، وأتمنى عدم محاكمة هذا العمل بمنظور أخلاقي، ومن الأعمال الرائعة أيضا (ليالينا 80) بطولة غادة عادل".

وعن المسلسلات الكوميدية قال الشناوي: "الأعمال الكوميدية هذا العام سيئة ونجوم مسرح مصر مثل مصطفى خاطر وعلى ربيع وحمدى الميرغني فشلوا في انتزاع ضحكات الجمهور؛ لأنهم يتعاملون مع العمل الدرامي وكأنه اسكتش كوميدي".





وقالت الناقدة ماجدة موريس: "نجح صناع مسلسل (الاختيار) في تقديم عمل فني يحمل كل مواصفات الجودة، كما أن المخرج بيتر ميمي قام بالتصوير في مناطق الأحداث الحقيقية، ولذا جعلنا نتعايش مع القصة بشكل جيد، وبدأنا نشعر بالحرب التي يخوضها الجيش مع الجماعات الإرهابية، وأعجبنى جدا أداء أمير كرارة في شخصية أحمد منسي".

وتابعت "موريس": "من الأعمال الدرامية الجيدة هذا العام (لما كنا صغيرين) بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، ومسلسل (بـ100 وش) بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، وأرى أن الأعمال الكوميدية ضعيفة، ومستوى مسلسل (عمر ودياب) سيئ لحد كبير".



