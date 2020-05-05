قفزة نوعية لمسلسل “أولاد آدم” في أسبوعه الأول

قفز مسلسل “اولاد آدم” قفزة نوعية ضمن المسلسلات الدرامية المشتركة وذلك بعدما استحوذ على كامل التفاعل على مواقع التواصل، كذلك ابطاله الذين استأثروا على الـ reach في الاسبوع الاول ضمن برنامج “المشهدية”.

وحلّق مسلسل “اولاد آدم” عالياً وذلك بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والتي عرضتها قناة “الميادين” في الساعات الماضية عن تصدّر المسلسل بـ48 مليون reach، في أسبوعه الأول.

كما أتى الـ Reach متقارباً بين أبطاله ماغي بوغصن 10 مليون، دانييلا رحمة 12 مليون، قيس الشيخ نجيب 10 مليون أما مكسيم خليل 6 مليون.

من جهة أخرى، يستكمل فريق العمل تصوير مسلسل “أولاد آدم، في لبنان يضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز. العمل هو مسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.