رحاب الجمل: أعاني في حياتي بسبب دوري في مسلسل "البرنس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية رحاب الجمل، عن متابعتها لأصداء جمهور السوشال ميديا، على دورها الشرير بمسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان، مشيرةً إلى أنها باتت تعاني في حياتها بسبب تعليقات الجمهور السلبية على شخصيتها في العمل.

وقالت الجمل في تصريح لـ"فوشيا"، إن دورها في مسلسل "البرنس"، بعيد تمامًا عن شخصيتها في الحقيقة، حيث تجسد دور الشر الخالص لأول مرة في حياتها، ولم تعتاد على ذلك.

وأوضحت أن انتقاد الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي صبت على تمكنها من إتقان شخصية "عبير" الشريرة، ورغم أن انتقادهم سببه نجاحها إلا أنها ساءت نفسيتها، حيث لم تتوقع ردود فعل الجمهور السلبية تجاهها أن تكون بهذا الشكل.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن سبب تمكنها وتمكن باقي فريق العمل من إتقان شخصياتهم في "البرنس"، جاء نتيجة البروفات الكثيرة التي خضعوا لها، مشيرة إلى أن محمد سامي مخرج المسلسل كان مُصرا على معايشة كل فرد لشخصيته وكأنها الواقع.

وتجسد رحاب الجمل في مسلسل "البرنس"، دور "عبير" شقيقة رضوان "محمد رمضان"، والتي حرّضت على قتله هو وزوجته وأولاده، طمعًا في الميراث، وتظهر بشخصية تحمل الحقد والكره لأقرب الناس لها.

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وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شرسًا على رحاب الجمل، بسبب دورها، فقال أحدهم: "أنا مش بشوف مسلسل البرنس لأنى مش بحب النكد بصراحة.. بس واضح أن في إجماع على كره رحاب الجمل على التايملاين وشكلها عاملة مصايب".

وعلق آخرون: "‏رحاب الجمل أكيد في الحقيقة شريرة كده"، و"رحاب الجمل عاوزة قلمين علي خدودها"، و"كلكم رحاب الجمل"، و"أنا عايزة أضرب رحاب الجمل"، و" يارب يسيبو رحاب الجمل واللي عامل دور جوزها لآخر حلقة في المسلسل ويحطوهم في فرن الدوكو ويطلعوهم يمثلو بجثثهم ويبقى محمد رمضان النامبر وان بكل جدارة"، و"كل عيلة فيها واحدة زي رحاب الجمل دي".

يُذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل البرنس قبل أيام من عرضه في رمضان، وهو مسلسل اجتماعي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية، ويقود الملحمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل محمد سامي.

ويخوض بطولة المسلسل النجم محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.