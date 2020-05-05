ستيفاني صليبا: التجربة التي أعيشها اختبار لن يتكرر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا أن تصوير مسلسل "الساحر" في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كانت مرحلة شديدة الصعوبة، وأشارت في إطلالة إعلامية أمس الاثنين إلى أنها كممثلة كان يترتب عليها مسؤولية كبيرة أولاً فنية وثانياً مسؤولية تجاه المشاهدين في تقديم العمل بحرفية عالية، كاشفةً عن أن التصوير توقف الآن للحفاظ على سلامة طاقم العمل والسلامة العامة.

وأضافت صليبا أن المسلسل تأثر كثيراً بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد من الناحية الفنية، مبينةً أن هناك الكثير من المشاهد التي لم يتم تصويرها بالشكل المطلوب، لافتة إلى أن طاقم العمل توقف فترةً وجيزةً عن التصوير وهذا ما أدى إلى تقسيم المسلسل إلى جزأين، موضحة بأنَّ الدراما بشكل عام تأثرت كثيراً بهذا الفيروس، إذ تغيرت النصوص وتم تعديلها.

وأكدت صليبا أن الأعمال الدرامية التي تُقدم حالياً في رمضان لا يمكن مقارنتها بغيرها من المواسم الرمضانية، منوّهة إلى أن التأثير الحقيقي لفيروس كورونا على صناعة الدراما والسينما سيراه الجمهور فيما بعد انقضاء هذه المرحلة حيث سيظهر الكثير من المسلسلات والأفلام الناتجة عن كل ما عايشه الإنسان من متاعب ومصاعب مع الفيروس في هذه الفترة.

وتحدثت صليبا عن كيفية قضاءها لوقتها داخل المنزل، لافتةً إلى أن هذه التجربة التي تعيشها مع الفيروس هي بالنسبة لها اختبار لن يتكرر وهو كافٍ لكي تتعرف إلى نفسها وعلى الآخر، ولذلك تعمل على استغلال هذا الوقت وعدم تضيعه وتحويله إلى ربح.

وبينت صليبا أنها تأثرت أيضاً من الناحية الشخصية فهي لم تعد تستطيع رؤية جدتها التي لطالما تعودت عليها، مبينة أنها لم تر جدتها منذ شهرين ونصف وذلك لأنها كبيرة بالسن وتخاف من انتقال الفيروس إليها.

وحول سؤالها عن الأعمال الدرامية التي تشاهدها في رمضان وضحت صليبا أنها تعمل على متابعة مسلسلها "الساحر" مراراً وتكراراً، مشيرة إلى أنه أول موسم رمضاني تتمكن فيه من متابعة ما صوّرته، وقالت إنها لا تتابع عمال آخر، معتبرة أن وقوفها إلى جانب النجم السوري عابد فهد "مسؤولية كبيرة جداً" خاصة وأنها تُكرر الثنائية معه للعام الثاني على التوالي بعد نجاحهما سوياً في مسلسل "دقيقة صمت".

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مسلسل الساحر

وبالعودة إلى مسلسل "الساحر" الذي يُعرض حالياً على الشاشات التلفزيونية من تأليف سلام كسيري وحازم سليمان، إخراج عامر فهد، نرى صليبا تُجسد شخصية "كارمن" المرأة القوية الواثقة من نفسها والتي تُعد من الأثرياء، وتقع في حيرة من أمرها مع زوجها "عاطف" الذي تظنه يخونها مع صديقتها ذلك الشخص اللامبالي بزوجته بل بمصالحه الشخصية وتحقيق النفوذ من خلال أموال والد زوجته، ثم تحاول "كارمن" إثبات خيانته فتبدأ العديد من الأحداث أهمها لجوءها للتبصير فتلتقي صدفة بـ "مينا - عابد فهد" الذي يعمل دي جي في أحد النوادي الليلية وهو رجل ينتمي إلى طبقة شعبية متوسطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، يستغلّ بمُساعدة "كارمن" جميع الفرص ويتحكم بمجتمع لا ينتمي له، ويُصبح سيد اللعبة.

والجدير بالذكر أن صليبا كانت قد اجتمعت مع النجم عابد فهد في الموسم الرمضاني الفائت 2019 من خلال المسلسل الدرامي "دقيقة صمت" من تأليف سامر رضوان، إخراج شوقي الماجري، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً رائعاً في ذلك الوقت.