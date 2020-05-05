سحر فوزي: أحظى بصفاء ذهني.. وشخصيتي في "باب الحارة" ستعود بقوة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الفنانة السورية القديرة "سحر فوزي" في تصريح لـ"فوشيا" عن غيابها هذا العام عن الموسم الدرامي الجاري، مؤكدة أن هناك أشياء مهمة وهناك الأهم، وسلامة المواطنين هي الأهم في هذه الفترة، لافتة إلى أن جميع الأعمال التي تم تأجيلها من الممكن أن يتم إنجازها في أوقات لاحقة.

ووجهت فوزي رسالة لجميع محبيها ومتابعيها عبر موقع فوشيا:"في قلبي محبة للجميع وإن شاء الله خارج السباق الرمضاني سأتواجد ضمن بعض الأعمال أتمنى أن تنال إعجابهم ومشاهدتهم"، متمنية أن تكون الدراما السورية والعربية التي تعرض على القنوات التلفزيونية حالياً تحقق للمشاهد جزءا من التسلية والفائدة خلال فترة الحظر في هذا الشهر الكريم.

وكشفت فوزي عن أن جلوسها في المنزل خلال الحظر المنزلي جعلها تحظى بصفاء ذهني وهو ما كان غائبًا عنها خلال أيام العمل، مبينة أن جلوسها في المنزل جعلها تعيد حساباتها ببعض المشاريع على صعيد العمل والحياة والمنزل التي يقوم الشخص بإهمالها في زحمة العمل، بالإضافة لأن هذا دفع الجميع للتواصل مع بعضهم ومع العديد من الأصدقاء في الخارج وخاصة دول أوروبا للاطمئنان عليهم.

بالإضافة لذلك، رأت فوزي أن التواجد في المنزل مدّها بطاقة من التحمل والصبر، معتبرة هذا من أهم إيجابيات الحظر لكون الجميع بحاجة لتعلم الصبر والتخطيط لحياتهم القادمة بدقة أكبر، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحظر بدأت ممارسة الرياضة وهذا ما ستواظب عليه دائما حتى عند انتهاء الحظر.

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وحول حملات التوعية التي يقوم بها الفنانين عبر صفحاتهم الخاصة، اعتبرت فوزي أن أي شخص سواء فنان أو رياضي أو أي شخصية محببة من قبل الناس عليه أن يقدم النصائح وذلك من باب التوعية والحرص والقلق عليهم، لافتة إلى أن الفنان مؤثر بالشريحة الاكبر، متمنية أن تكون التوعية مؤثرة بالجميع وان يعتمد الجميع على أنفسهم لحماية عائلاتهم ومحبيهم.

ولفتت فوزي إلى الأعمال التي تقوم بمتابعتها خلال الشهر الكريم، مبينة أنها حريصة كل الحرص على متابعة مسلسل "حارس القدس" للمخرج باسل الخطيب، بالإضافة لمتابعتها مسلسل "بروكار" للمخرج محمد زهير رجب، ومسلسل "الساحر" للمخرج عامر فهد، مؤكدة على وجود العديد من الأعمال المهمة لكن من الصعب متابعتهم جميعًا في وقت واحد.

باب الحارة

وكشفت فوزي في الختام أنه من المفترض أن تطل خلال الجزأيين الحادي عشر والثاني عشر المقبلين للمسلسل الشهير باب الحارة، الذي توقف تصويره نتيجة الظروف الوقائية المتخذة، مشيرة إلى أن شخصية "أم بشير" ستعود بقوة وستحمل خطا بيانيا جديدا خلال العمل، معربة عن ثقتها بالمخرج محمد زهير رجب وشركة قبنض المنتجة للعمل الحريصين على عودة هذه الشخصية بالشكل اللائق لكونها شخصية محببة من قبل المشاهد.