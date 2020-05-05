"سندباد من بغداد" هاشتاغ غاضب ردا على نبيل شعيل.. وسهير القيسي تعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان الكويتي نبيل شعيل، موجةً من الغضب بسبب أغنية نسب من خلالها الشخصية الشهيرة سندباد إلى الخليج العربي، بالرغم من معرفة الجميع بأنه من العراق.

وتقول كلمات الأغنية "سندباد كان بحرًا خليجيًا عظيمًا"، وهو الأمر الذي أغضب عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقي، بسبب قيامه بنسب السندباد إلى الخليج وتجاهل حقيقة أنه معروف منذ الأزل بأنه من بغداد.

ودشن عدد من رواد موقع تويتر "هاشتاغ" حمل عنوان "سندباد من بغداد" للتعليق على الأغنية والتأكيد على أنها عراقية، وحظي الهاشتاغ بردود فعل واسعة من المغردين.

وقامت إحدى الفتيات العراقيات وتُدعى نور قيسي، بمهاجمة نبيل شعيل والدراما الخليجية، فقالت إنه في مسلسل أم هارون نسبت الشخصية للخليج وهي بالأصل يهودية عاشت في البصرة، وتحدثت عن الخطأ الذي ورد في أحد المسلسلات الخليجية عندما قامت بالدعاء بشكل خاطىء قائلة: "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، بدلًا من يونس.

وأضافت هذه الفتاة أنه وبعد تجاهل هذه الأخطاء، إلا أنه عند السندباد يتوقف الأمر فهو شخصية عراقية معروفة جدًا ولا يجب نسبها إلى الخليج.

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ومن بين المعلقين في الهاشتاغ الإعلامية العراقية سهير القيسي والتي كتبت: "بوليوود تصوره وكأنه من الهند وآخر ينسبه للواق واق.. سندباد مثلي بغدادي وما رح يصير غير بغدادي".

ثم عادت القيسي واستدركت الأمر وكتبت تغريدة أخرى قالت فيها: "لحظة من فضلكم فلنفكر إيجابيا ونعتبر أن أغنية الفنان الكبير نبيل شعيل هي دعوة محبة لاعتبار أننا في القلب وضمنيا واحد .. #العراق و #الكويت علاقة محبة".

ومسلسل مغامرات سندباد يقوم في الأصل على القصص القديمة المعروفة ألف ليلة وليلة وفي قصص ألف ليلة وليلة، والسندباد هو بحار عربي من بغداد يهوى الإبحار والمغامرات وتحكى قصصه والمصاعب التي يواجهها ويتغلب عليها.

وسندباد بطل المسلسل هو ابن التاجر هيثم أحد التجار المشهورين في مدينة بغداد، له صديق اسمه حسن (يفترض أنه الشاطر حسن) وهو فتى فقير يوزع جرار الماء.

ويتسلل سندباد مع صديقه حسن إلى الحفل المقام بقصر والي بغداد، وهناك يرى عروضا سحرية وبهلوانية مبهرة من عارضين عدة من أنحاء العالم، ومن هنا يقرر سندباد أن يرحل ليرى العالم الواسع مع عمه كثير الترحال علي الذي أحضر له طائرا يتكلم، هذا الطائر هو ياسمينة التي تشارك سندباد بطولة كل الحلقات.