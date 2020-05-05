باشاك ديزر تغير النظام الغذائي لكيفانش تاتليتوغ بعد وعكته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ المستشفى قبل شهرٍ تقريبا، واشتُبه حينها بأنه مصابٌ بفيروس كورونا المستجد، إلا أنَّ الأنباء حينها أشارت إلى أنه أصيب بالتهابٍ رئويٍ حاد اضطره لدخول المستشفى؛ ما جعل زوجته باشاك ديزر تقرر تغيير النظام الغذائي بشكلٍ كاملٍ لكيفانش.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحفٌ تركية، فإنَّ باشاك والتي عادةً ما تحرص منذ سنوات على أن تعد الطعام الصحي لها ولزوجها، قررت أن تقوم باعتماد الأطعمة العضوية بشكلٍ كامل في طعام زوجها خصوصا بعدما خرج من المستشفى، إذ أصبح الزوجان يأكلان غذاء ملكات النحل والعسل المحضر من مرتفعات سيواس التركية، نظرًا لأنه يقوي المناعة، والذي يبلغ ثمن الكيلو الواحد منه 7 آلاف ليرة تركية او ما يعادل 1,000 دولار أمريكي.

كما يقومان باستهلاك الخبز المصنوع بشكلٍ كاملٍ من القمح والذي يأتيهما خصيصا من منطقة "جوكتشه ادا" التركية، وشرب الشاي العضوي بالكامل.

ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل إنَّ الزوجين يستخدمان منتجات التنظيف من ماركةٍ شهيرة بتصنيعها لهذه المنتجات عضوياً، ويقومان بشراء كل ذلك عبر الإنترنت.

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وكانت باشاك قد نشرت صورةً عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام، تظهر فيها بعض منتجات الفواكه العضوية والتي تصلها من إحدى المزارع المختصة بذلك.

يُذكر أن كيفانش تاتليتوغ كان قد خرج سرا من المستشفى بعد أقل من 4 أيامٍ على دخوله، إذ اختار حينها الساعة الثالثة فجرًا للخروج من المستشفى بعد التأكد من أن حالته الصحية جيدة، وفضل هذا التوقيت هربًا من الصحافة ووسائل الإعلام، حيث رافقته زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر.

وبعد خروجه من المستشفى توجه الفنان وزوجته مجددا إلى منزلهما في غابة كاماربورغاز حيث كانا يمضيان فترة الحجر المنزلي قبل نقل كيفانش إلى المستشفى.

ومؤخرا قامت باشاك بمشاركة صورةٍ لها يُقدر بأنها التقطت قبل 25 عاما، إذ ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس التخرج من الثانوية العامة، وعلقت عليها بالقول: "صورة التخرج من كلية بورصا، المدرسة الثانوية الأخيرة، العمر 18 عاما".

ليقوم الجمهور بإعادة نشر صورة تخريج كيفانش من المدرسة الثانوية وهو بعمر الـ 18، مشيرين إلى أن ملامحه ثابتة ولا تتغير على الرغم من مرور 18 عامٍا على التقاط تلك الصورة.