رهف الرحبي: شخصتي في باب الحارة 11 "سر".. وهذا ما أفعله بالحجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدثت الفنانة السورية رهف الرحبي، عن مشاركتها في مسلسل "حارس الجبل" تأليف حازم فضة وإخراج سائد الهواري والذي يعرض في شهر رمضان الجاري.

وقالت الرحبي عبر فيديو لموقع "فوشيا" أن تجربتها في العمل كانت مفيدة وجديدة ومختلفة بالنسبة لها خاصة بالخليط الذي يجمعه بين البيئة الشامية والبدوية، مضيفةً أن شخصية "ياسمين" التي تقدمها لفتاة لطيفة تصل إلى حالة من التمرد، والغضب بعد وجودها لمدة عشرين عاما في مكان واحد محاولة الحصول على حريتها، ومغادرة هذا المكان.

وحول تأثير كورونا على حياتها أو عملها قالت الرحبي إنه وخلال مسلسل "حارس الجبل" لم تستطع إكمال تصوير مشاهدها حيث كان التصوير في الامارات وتم إغلاق المطارات بالوقت الذي تواجدت فيه داخل سوريا ولم تستطع العودة لذلك تم حذف بعض المشاهد، أما بعض المشاهد الأخرى تم الاستعانة بدوبليرة بديلة للفنانة.

وكشفت أيضا عن تأجيل تصوير مسلسل "ثمن الجديلة" وهو عمل بدوي سيتم تصويره في الأردن.

وعن رأيها بالأعمال المشتركة قالت إن وجهات النظر تختلف حول الدراما المشتركة وهي على الصعيد الشخصي تراها لطيفة ومتابعة من قبل الجمهور وتحب التجانس والتنوع الموجود فيها والذي تقدمه.

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أيضا تحدثت الفنانة السورية عن مشاركتها في مسلسل "باب الحارة11" تأليف مروان قاووق و إخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا والذي تأجل تصويره.

الحجر المنزلي

وحول أوقاتها ويومياتها بالحجر المنزلي قالت الرحبي أن مواهبها في البداية تنوعت بين الطبخ والرقص والتمثيل والرياضة والمطالعة. كما أنها تعلمت طبخ أصناف جديدة من الأطعمة، وبعدها سعت إلى الاهتمام ببشرتها وشعرها واستخدمت مجموعة من الزيوت لحماية شعرها.

وحول ما إذا كانت ممن يتوجهون إلى تناول الطعام بكثرة خلال الحجر قالت أنها بالبداية كانت تفعل هذا لكن فيما بعد وللحفاظ على صحتها اعتمدت مبدأ الصيام المتقطع وقدمت نصيحتها للمتابعين المهتمين برشاقتهم. كذلك تحدثت عن الحب وأهميته لكل إنسان وصعوبته على الفنان.

واختتمت الفنانة رهف الرحبي بقولها أنها تخاف من كورونا وهذا الخوف طبيعي لحماية نفسها وأهلها وعائلتها ومحبيها متمنية من جميع متابعيها عبر فوشيا الاهتمام أكثر واتياع كل الاجراءات الصحية والوقائية.