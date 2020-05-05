شكرا لقرائتكم مادونا الأميركية بتصريح صادم: سأتنفس هواء كورونا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبرت نجمة الغناء والاستعراض الأميركية، مادونا، أنّ لديها أجساماً مضادة لفيروس كورونا المستجد في الدم، قائلة إنّها تعتزم الخروج من البيت لأجل ما وصفته بـ"التنفس في هواء كوفيد 19".

وأشارت مادونا البالغة 61 سنة، عبر حسابها على "إنستغرام"، إلى أنّها أجرت فحصاً، خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أنّ لديها أجساماً مضادة"، قائلة: "سأخرج غدا وسأقود السيارة لمسافة طويلة. وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد-19".

فيما لم يُعرف ما إذا كانت مادونا قد عانت أي أعراض من جراء إصابتها بالجائحة أم لا، كما أنها لم تعرض دليلاً أو فحصاً يؤكد أنها طورت بالفعل تلك الأجسام المضادة.

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وتجري عدد من الدول فحوص الأجسام المضادة لمعرفة الأشخاص الذين طوروا مناعة ضدّ الفيروس، لاسيما أن عدداً كبيراً ممن تنتقل إليهم عدوى كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت من فحوص الأجسام المضادة، موضحة أنه ليس ثمة دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا محصنون فعلاً ضد إصابة ثانية.

إلى ذلك أخضعت مادونا نفسها وأسرتها للحجر الصحي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وظلت تنشر مقاطع فيديو على إنستغرام حول يومياتها.