فن ومشاهير

كريم أبو زيد يحيي ذكرى والده الكاتب الكبير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان كريم أبو زيد، ذكرى ميلاد والده الكاتب الكبير محمود أبو زيد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق: "اليوم ذكرى عيد ميلاد والدي الكاتب الفيلسوف العبقري صاحب ثلاثية، العار، والكيف، وجري الوحوش، من أهم أفلام السينما المصرية، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

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الكاتب الكبير محمود أبو زيد من مواليد 5 مايو 1941، قدم عددا من الأعمال الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "الكيف"، "خدعتني إمرأة"، "الذل"، "البيضة والحجر"، "ديك البرابر"، "عتبة الستات"، وغيرها من الأعمال، ورحل عن عالمنا في 11 ديسمبر 2016.

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كريم

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