تعرف عليها.. خالد فضة يحتفل بعيد ميلاد ابنته الفنانة الشابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل المصور الشهير خالد فضة، بعيد ميلاد ابنته الفنانة الشابة لِلا فضة، ونشر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلق: "النهاردة عيد ميلاد أغلي الغاليين بنتي حبيبتي، كل سنة وإنتِ طيبة، ويارب السنة دي تبقى خير عليكي وتحققي كل اللي نفسك فية وتبقي ناجحة وسعيدة دائما إن شاء الله بحبك بس".
وتشارك للا فضة في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، وهو من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، أحمد داش، رحاب الجمل، إدوارد، نجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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