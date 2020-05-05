كارول سماحة توجه رسالة لهشام سليم بعد تحول ابنته لرجل

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة للفنان هشام سليم بعد خضوع ابنته "نورا" إلى عملية تحويل جنسي وتحولها إلى رجل، تدعمه فيها علي قراره ومساندته لأبنائه.

وكتبت كارول رسالة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: كل

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الحب و الإحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالإعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم!!! أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته.. في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء!!!.

يذكر أن الفنان هشام سليم ظهر مؤخرًا من خلال برنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي، وأوضح رغبة ابنته في التحول إلي ذكر وما يواجهه من تحديات ومشكلات خاصة فيما يتعلق بالأوراق الحكومية بعد أن تغير شكله من فتاة إلي رجل.