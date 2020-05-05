عبًر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بنجاح اعلان "إنت استثنائي"، وتحقيقة نسب مشاهدة اية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وعلق أمير على مشاهدات ونجاح الإعلان قائلاً:"12 مليون مشهدة على اليوتيوب، 25 مليون مشاهدة على الفيس بوك..الحمد لله حبينا نديكم طاقة غيجابية رديتوا علينا بأضعافها شكراً للمستمعين الذواقين". اليوتيوب، 25 مليون مشاهدة على الفيس بوك..الحمد لله حبينا نديكم طاقة غيجابية رديتوا علينا بأضعافها شكراً للمستمعين الذواقين". الأغنية من كلمات:أميرطعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:أمير هداية، وشاركا Advertisements فيه غنائياً للمرة الأولى الفنان بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي. فيه غنائياً للمرة الأولى الفنان بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي. شهد الإعلان حضور لـ بهاء بعدغياب، وتصدر المراكز الاولى في محركات البحث المختلفة، وحملة إشادة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بصوته وغناءه، بالإضافة إلى حصوله على المركز التاسع في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة عن إعلان أنت استثنائي : حبينا نديكم طاقة إيجابية رديتوا علينا بأضعافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.