آمال ماهر تنفي مشاركتها في احتفال ليلة القدر بالأوبرا

نفى المكتب الإعلامي للفنانة آمال ماهر، ما تردد من أخبار مغلوطة عن مشاركة الفنانة آمال ماهر في احتفال ليلة القدر لهذا العام بدار الأوبرا المصرية. احتفال ليلة القدر لهذا العام بدار الأوبرا المصرية. ويؤكد المكتب الإعلامي للفنانة آمال ماهر أن حفلها المقبل سيكون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك من أمام الأهرامات من دون جمهور وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

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