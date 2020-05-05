«سكر زيادة» كوميديا بنكهة فنانات زمان

نبيلة عبيد: تجربة جديدة تضاف لتاريخى الفنى

نادية الجندى: فريق العمل أضاع الخوف من داخلى

سميحة أيوب: وائل إحسان «غيّرنى خالص»

فى تجربة جديدة تقدم على شاشة الفضائيات تجتمع نجوم الصف الأول فى عمل فنى، من خلال مسلسل «سكر زيادة» لتعيد للمشاهد زمن الفن الجميل الذى كان يشاهده فقط عبر الأفلام والدراما القديمة، وانتظره الجمهور منذ الإعلان عنه، وبداية حلقاته تبشر بعمل كوميدى فى قالب درامى، قال عنه فريق العمل إنه مسلسل مختلف جملة وتفصيلًا، ورغم أن القصة ليست من الواقع الاجتماعى المصرى، إلا أن أحداثها تتماشى مع عادات الشعب المصرى، سكر زيادة مأخوذ من الفورمات الأمريكى، وتدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

قالت الفنانة سميحة أيوب إنها متخوفة جدا من العمل وردود الفعل، فالمجهود المبذول فى العمل كبير، وأخذ وقتا طويلا للتحضير له، وأنها تنتظر رأى الجمهور، وأكدت «أيوب» أن «الوقت الحالى يحتاج أن نخفف عن الناس، والمسلسل ملىء بالنجوم، وأعتبره دمه خفيف، وكواليس العمل كانت بها مواقف لطيفة مليئة بالحب والاحترام والضحك، وبرومو العمل جعل الجمهور متشوقا للدور، والمخرج وائل احسان غيرنى خالص، وطلعنى بشكل جديد للجمهور وشاهدنى فى

ثوب جديد».

وتلقيت تليفونات من عائلتى وأصدقائى وجمهورى، معجبين جميعا بشخصيتى فى المسلسل، وقالت ايوب إن الممثل متنوع يقدم جميع الشخصيات سواء كوميدى أو تراجيدى وتاريخى، والمسرح يثقل موهبة الفنان لأنه يتلقى رد فعل الجمهور فى نفس اللحظة، ويعطى ثقة بالنفس، وأتمنى أن أعود مرة اخرى للمسرح.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد إن فيروس كورونا جعلنا نجلس فى الغرف لمدة 10 أيام دون تصوير والحظر فرض علينا جميعا أن تدخل المنتج صادق الصباحى، ووعد بتطبيق جميع القواعد الاحترازية من تعقيم ومطهرات وكل ما يخص تعقيم أماكن التصوير، لافتة إلى أن فريق العمل يأخذ احتياطاته من النظافة والتعقيم طوال الوقت.

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وأشادت «عبيد» بالفنانة نادية الجندى لأنها كانت سببا فى الموافقة على العمل بعد غياب طال سنوات، وأن وجود الفنانة سميحة ايوب والفنانين جميعا المتواجدين فى العمل اضاع الخوف من داخلى، وسكر زيادة فتح شهيتى للدراما التليفزيونية، وقريبا ينتهى تصوير العمل وأعود إلى مصر، كلنا وحشتنا مصر.

وقال منتج العمل صادق الصباح أن كورونا عطلت فريق تصوير سكر زيادة 10 أيام، بعدها. وأشار إلى أنه تواصل مع الوزارات المعنية فى بيروت وتمت الموافقة على استكمال تصوير المسلسل وأن يكون الجميع فى فندق واحد.

وخضع فريق سكر زيادة لفحص فيروس كورونا، ويسعى

الجميع لتقديم مادة هادفة ومشوقة.

وعبرت الفنانة نادية الجندى عن تجربتها مع سكر زيادة بأنها تجربة ثرية، وأخذتها فى مكان آخر فعلى مدار تاريخها الفنى لم تقتحم مجال الكوميديا، ودورها مختلف وإضافة لها، ومفاجأة للجمهور فى حلقات العمل القادمة. وقالت إنها سعيدة بالعمل مع الفنانة نبيلة عبيد فهى نجمة لها جمهورها وشخصية إنسانية جميلة، كما أن سميحة ايوب «صديقتى وحبيبتى وأول مرة أتعامل معها فى عمل فنى» لافتة إلى أنها إضافة كبيرة للعمل وللفن بشكل كامل وقالت انها فخورة بتجاوز عدد مشاهدات أغنية مسلسل «سكر زيادة»، التى تقوم بغنائها النجمة اللبنانية نانسى عجرم، أكثر من مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وقال المخرج وائل إحسان إن «سكر زيادة» مسلسل له صبغة خاصة ومن أصعب التجارب التى أخرجتها، وجعل مسئوليتى كبيرة لأنه لنجمات كبار مثل نبيلة ونادية وسميحة أيوب أن يتم التعامل مع نجمات سطرن تاريخا كبيرا، كيفية تقديم تلك الأسماء أمر فيه تحد، وأتمنى أن يحقق العمل نجاحا كبيرا يتوافق مع كل الجهود التى بذلت خلال تصويره.

وقالت الفنانة هالة فاخر إن مسلسل «سكر زيادة» سكر بنجومه، فالظروف جعلتنا نتواجد فى الغرف أيام الحظر ونطمئن على بعض بالتليفونات، وبعد إعادة التصوير تملكتنا جمعيا حالة من الإصرار على التصوير لإنهاء العمل فى وقت قريب، وشخصيتى مختلفة عن باقى ادوارى، والمنتج صادق الصباحى وفر كل الإمكانيات لفريق العمل ودائم التواجد معنا للاطمئنان علينا، وقالت فاخر إن وائل احسان مخرج من الدرجة الأولى وتنتظر بعد مشاهدة أكثر من حلقة رد فعل الجمهور المصرى والعربى.

ضيوف شرف المسلسل: الفنان أحمد السقا، هيفاء وهبى، جومانا مراد، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، صبرى فواز، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، حمدى الميرغنى.