الجمهور يطالب نهى عابدين بالتراجع عن قرار الاعتزال

بعد إعلان الفنانة نهى عابدين مساء أمس قرار اعتزالها العمل الفني في سبيل راحتها النفسية دون ذكر تفاصيل، أصابت أصدقائها بالوسط الفني ومحبيها من الجمهور بالصدمة وانهالت عليها رسائل تطالبها بالتراجع عن هذا القرار وعدم الاستسلام لعقبات المهنة ومشاكلها، مؤكدين أنها موهبة متميزة لن تنال ما تستحقه حتى الآن.

إقرأ أيضًا: شاهد.. الصورة الصوتية للأعمال الدرامية الرمضانية بمشاركة كبار نجوم العرب

وتصدرت عابدين محرك البحث جوجل بعد زيادة معدلات البحث عن تفاصيل الخبر وأسبابه، وأكد الكثيرون أن نهى عابدين فنانة لفتت الإنتباه في السنوات الأخيرة بأدائها البسيط والمميز، ومن الخاطئ أن تعتزل بعد أن بدأت تحصل على مكانة تبرز موهبتها، وقال أحد المتابعين لها:"خسارة وقرار غلط طبعا، ممثلة جميلة أوي واداء تحفه، وأحسن من ناس موجودة وهي ظهرت بسم الله ما شاء الله كويس..لا طبعا متعمليش كده".

ونشرت أسماء إبراهيم أحدى جمهورها صورة لعابدين حين كانت تقدم برنامج المقالب فلفل شطة وعلقت عليها:"أنا بحبها من أيام البرنامج ده، هي موهوبة جدًا بجد وحرام تعتزل، كل الأدوار اللي عملتها أبدعت فيها ياريت ترجع عن القرار ده".

وعبر أخرون عن ضيقهم من قرارها مؤكدين أنه قرار خاطئ لأنها مازالت في بداية مشوارها الفني وطالبوها بفترة تستريح فيها وتعيد التفكير:"ايه ده لا لا مش صح أنتي من اكتر الناس موهبة.. خدي بريك بس قرار ده مش صح"، وأضافت أخرى:"ليه يا نهى ؟؟ طبعًا ده قرارك بس أنتي من القلائل القليلة اللي ليها حضور وكاريزما وشاطرة، وغير ده كله أكاديمية لما أنتي، والشاطرين اللي زيك يعملوا كدة مين بقى اللي يمثل!".

وتابع الكثيرون بكلمات الدعم والتقدير لموهبتها واحترامها للجمهور بتقديم أدوار لا تخدش الحياء ولا تستخف بهم، بجانب أنها بدأت

مشوراها الفني من الصفر بدون أي واسطة، ومن بين التعليقات:"وليه كده أنتي عملتي أسم وجميلة ومن البنات الجدعة الى طلعين المهنة بشرف، مش عشان يشتهروا يعملوا أدوار رخيصة، أنتى فعلا من البنات الى موجودة فى كل بيت مصري متخليش أي حد يكسرك ركزي في شغلك.. ومتشغليش بالك بحد، وربنا يلهمك الصواب".

Advertisements

كما طالبها عدد من الفنانين بإعادة التفكير والتراجع مؤكدين أن مشوار الفن طويل يحتاج للصبر والتحمل، ومنهم الفنانة داليا مصطفى، إيهاب فهمي، ريهام عبد الغفور، والمخرج أحمد البدري والمخرج كريم العدل وغيرهم من زملائها بالوسط، إلا أن الفنانة نسرين أمين دعمتها في قرارها وأكدت أن فكرة الاعتزال ترادوها هي الأخرى.

ويذكر أن عابدين تخوض الدراما الرمضانية لهذا العام بعملين أولهم، مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس"، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد ، وإخراج محمد مصطفى.

والعمل الثاني مسلسل "ليالينا 80" مع الفنان إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، ونجوم أخرين ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح.