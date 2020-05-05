ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ صورة لإبنتها تالا على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حملها لقالب "كيك" من تحضيرها.

وعلّقت كارول على الصورة قائلة: "حبيبة قلبي، بنتي تالا تصنع الحلوى بمفردها! يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام ما رأيكم ؟؟؟".

و نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كانت قد عبّرت كارول سماحة مؤخرا عن اعجابها بتفهّم الممثل المصري هشام سليم لتحوّل ابنته "نورا" جنسيا الى "نور" مثنية على جرأته في الإعتراف بذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلوى من تحضير ابنة كارول سماحة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.