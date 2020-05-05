وفاة ممثلة مصرية بهبوط حاد في الدورة الدموية

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة المصرية "​ماهي نور​" إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، قبل توجهها للمستشفى.

وكانت قد كتبت ماهي نور على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قبل وفاتها بيوم واحد بوست ورد فيه:" دعوه حلوه من أصدقائي ومن قلبكم لأني اطمع في الاستجابة انا محتاجاها فعلا.. رمضان كريم عليكم".

وكانت ماهي نور قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، بينها مسلسل "30 ليلة وليلة" مع سعد الصغير وبدرية طلبة وإخراج ابرام نشأت وتم عرضه عام 2018، ومسلسل "وجع البنات" مع المخرج أحمد النحاس ولكنه لم يعرض بعد، وفيلم بعنوان "إعدام بريء" مع نهال عنبر ومحمد متولي وإخراج إسماعيل جمال.

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