بالفيديو- حقيقة سقوط ابن أحمد فلوكس عن ظهر الحصان

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لابنه يستعرض مهاراته في ركوب الخيل.

وظهر ابن المصري أحمد فلوكس، كأنه سيسقط عن ظهر الحصان ولكنه لم يفعل مستعرضاً مهاراته في ركوب الخيل.

ونال الفيديو اعجاب الكثير من المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، احمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبرى، شريف منير،من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، ووصلت الإيرادات نحو 75 مليون جنيه، بعد طرحه في موسم عيد الفطر.

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