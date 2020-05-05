فن ومشاهير

وفاة فنانة شابة تهز الوسط الفني المصري

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:08 مساءً - توفيت مساء يوم أمس الإثنين الفنانة المصرية الشابة ” ماهي نور ” إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية قبل الذهاب للمستشفى .

ونعى عدد من الجمهور والفنانين رحيل الفنانة الشابة وشاركوا آخر ما كتبته قبل يوم من رحيلها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

فقالت : ” دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة أنا محتاجاها فعلا .. رمضان كريم عليكم ” .

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يذكر أن ماهي نور شاركت في عدد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو الدراما منها ” اللص والكتاب ” مع سامح حسين و “30 ليلة وليلة ” و ” سامحني يا زمن ” وغيرهما .

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