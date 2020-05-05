علي جابر يسب رجال الدين بتغريدة مثير للجدل.. فما السبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:08 مساءً - نشر العميد “علي جابر” تغريدة مثيره للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، يهاجم فيها رجال الدين والمؤسسات الدينية حيث وصفهم بحماة الفساد وبالشركات التجارية .

فكتب علي جابر في تلك التغريده: “بئس رجال الدين حُماة الفساد، بئس المؤسسات الدينية التي تركت الله و تعاليمه واصبحت شركات تجارية. بئس هولاء الدجالين المكرسين منابرهم لكذب اسبوعي مسموم. بئس هذه المنظومة الفاسدة المتناغمة: رجال الدين وسياسة واقتصاد واعلام طائفي

والجدير بالذكر ان علي جابر قد عبّر عن استياءه مؤخرا من وصف مدينة طرابلس اللبنانية بـ “المدينة الأفقر في لبنان”، في حين ان اغنى اغنياء لبنان هم من مدينة طرابلس.

أما عن حياة علي جابر المهنيه، فيُذكر أنه قد حصل في عام 1984 على البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، كما حصل على الماجستير في الاتصالات العامة من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه من جامعة كامبريدج في بريطانيا، وحالياً يعمل مديرًا عامًا لمجموعة قنوات الـ MBC الفضائية .