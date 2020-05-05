تامر حسني ينعي وفاة إحدى معجباته : ” روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:08 مساءً - نشر الفنان ” تامر حسني ” منشورا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” نعى من خلاله وفاة إحدى معجباته ومديرة صفحة ” Ultras Tamer Hosny ” . فكتب تامر حسني بكلمات مؤثرة : ” الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا وكنتي بتقولي الحمد لله ” . وتابع : ” روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا وفي شهر رمضان يعني أكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد إيه عشان المكانة الجميلة اللي أنتي فيها دلوقتي واختيارك في شهر رمضان أجمل حسن خاتمة .. الله يرحمك يا أجمل ملاك ” .

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