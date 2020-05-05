كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:08 مساءً - نشر المخرج ” خضر محمد خضر ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعده مجموعة من اصدقائه لتهنئته بعيد ميلاده .
والذي ظهر به عدد كبير من الأشخاص من بينهم والدة زوجته الفنانة ” نجلاء فتحي ” في أحدث ظهور لها .
والتي قدمت له المعايدة بمناسبة عيد ميلاده مع تمنياتها بعودته سالما إلى مصر حيث يتواجد حاليا في الإمارات .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب .. شاهد : أحدث ظهور للفنانة ” نجلاء فتحي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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