دولة عربية تقرر فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:08 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف السورية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مساء أمس الإثنين عن قرارها بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط .

وأشارت إلى استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما أكدت وزارة الأوقاف السورية على أن هذا القرار يأتي وفقا لعدد من الضوابط الصحية المحددة والتي تمثلت في الآتي :

1- حضور كل مصلٍ مع كمامته .

2- التباعد بين المصلين مسافة كافية لاتقل عن متر ونصف .

3- التعقيم عند باب المسجد .

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4- إغلاق المواضىء ومصليات النساء .

5- عدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بأعراض كورونا .

6- تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها .

7- ألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق .

على أن تكون لجان المساجد هي المسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية في كل مسجد ,