كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:08 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف السورية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مساء أمس الإثنين عن قرارها بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط .
وأشارت إلى استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
كما أكدت وزارة الأوقاف السورية على أن هذا القرار يأتي وفقا لعدد من الضوابط الصحية المحددة والتي تمثلت في الآتي :
1- حضور كل مصلٍ مع كمامته .
2- التباعد بين المصلين مسافة كافية لاتقل عن متر ونصف .
3- التعقيم عند باب المسجد .
4- إغلاق المواضىء ومصليات النساء .
5- عدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بأعراض كورونا .
6- تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها .
7- ألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق .
على أن تكون لجان المساجد هي المسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية في كل مسجد ,
كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تقرر فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.