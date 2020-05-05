أيتن عامر تفشل فى الانتحار في «فرصة تانية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحولت مريم والتي تجسدها هبة مجدي، إلى النقيض تماماً فى شخصيتها بالحلقة الحادية عشرة من مسلسل فرصة تانية، وذلك بعدما كانت مسالمة ومغلوبة على أمرها أمام زوجها مدحت، والذي يجسده دياب، حيث دخلت فى مشادة مع درتها فاتن، ليال عبد الخالق، وذلك بعد استفزاز الأخيرة لها، وبعد الاستنجاد بمدحت يحض ولكنه يندهش من تصرفات مريم.

وعلى جانب أخر، تزداد عصبية مريم وتكسر كل ما تجده أمامها فى البيت وتطرد زوجها ملك وضرتها فاتن من المنزل وتخبر مدحت أنه لن يعود المنزل إلا بعد طلاقها وسط زهول من قبل مدحت، تتصل ريم بوالدها عبد الرحمن ولكنها يرفض سماعها.

ويرى زياد، ويجسدة أحمد مجدى،الفنانة أيتن عامر ، خارج الشركة فى سيارتها فى الحلقة الحادية عشرة من مسلسل “فرصة تانية”، ويخرج لها مسرعاً ويأخذ منها المسدس، ويعيدها الى منزلها، وفجأة تمسك ريهام المسدس وتحاول الانتحار ولكنها تجدة فارغ من الرصاص حيث فرغه زياد، ويقرر والدها رشدى - أشرف زكى - معاجلة ابنته مع طبيب نفسى.

والجدير بالذكر أن”فرصة تانية” يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.