زجاجة الكحول تزين قالب كيك عيد ميلاد ميريام فارس وهذه هدية نجلها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلادها في أجواء مختلفة تماماً عن أي عام مضى نظراً للظروف الصعبة التي يشهدها العالم مع انتشار جائحة كورونا.

ملكة المسرح التي اكملت عامها الـ37 احتفلت بعيد ميلادها في منزلها ضمن أجواء أسرية لا تخلو من ظروف كورونا، حيث حرصت الفنانة اللبنانية على مشاركة الفانز بصور من الاحتفال، استعرضت فيها قالب الكيك الذي زُين بمجسم لزجاجة كحول، وكان لافتاً البالونات الضخمة التي زينتها الفنانة اللبنانية بالكمامات.

الهدية الوحيدة التي حرصت ميريام على استعراضها كانت تلك التي أهداها لها نجلها الوحيد «جايدن»، وهي عبارة عن عقد أكدت الفنانة أنه من صنع ابنها، واعتبرتها فارس أفضل هدية حصلت عليها.

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يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.

من ناحية أخرى، طرحت ميريام فارس كليب جديد لأغنية مصورة بطريقة واقعة لمشاهد تجمعها بنجلها، وذلك بعنوان «قرقيعان قرقيعان»، وأرفقتها الفنانة بإهداء كتبت فيه: «لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين بظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم... المصاعب التي نواجهها كثيرة ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا... لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة».