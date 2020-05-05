وصلة غزل بين شيماء سيف وزوجها احتفالاً بذكرى عقد قرانهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها المنتج الفني محمد كارتر الذكرى الثانية لعقد قرانهما، حيث تبادل الزوجان رسائل غزل رومانسية، وشاركها الثنائي مع متابعيهما عبر انستجرام.

شيماء نشرت صورة لها مع زوجها من حفل عقد قرانهما، معلقة عليها: «عدت سنتين يا كاركور وعقبال سنين كتير بأذن الله ٤_٥»، في الوقت الذي نشر فيه كارتر صورة تجمعه بالممثلة الكوميدية من أمام برج إيفل بباريس، معلقاً عليها: «كل سنة وانتي طيبة يا شوش سنتين علي كتب كتابنا ربنا يجعل ايامنا كلها حلوه وقمره زيك»، حيث تمنى فانز الزوجين لشيماء وكارتر حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة الدائمة.

من ناحية أخرى، تقدم شيماء سيف خلال المارثون الرمضاني الحالي مسلسل إذاعي بعنوان «عيني عليا» عبر أثير إذاعة نجوم أف إم، بالإضافة للمسلسل الإذاعي «فرح عديلة» بمشاركة النجمين إسعاد يونس، وبيومي فؤاد، عبر أثير إذاعة راديو النيل، في الوقت الذي تغيبت فيه عن المسلسلات التليفزيونية لهذا الموسم الدرامي.

أحدث مسلسل تعاقدت شيماء على بطولته بعنوان «بالقوة»، وهو اسم مؤقت اقترحته شركة الإنتاج، وتشارك الفنانة المصرية في بطولته أمام عمرو وهبة، ويتكون العمل المنتظر من 3 قصص ضمن 45 حلقة، حيث تتكون كل قصة من 15 حلقة، والقصة الأولى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن المقرر عرض العمل بعد المارثون الرمضاني الجاري.