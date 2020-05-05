صورة قديمة تكشف كمّ عمليات التجميل التي خضعت لها أروى.. شاهد كيف تغيرت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي تتألق الفنانة اليمنية أروى حالياً في مشاركة النجم المصري رامز جلال في الإيقاع بضحاياه ضمن برنامج «رامز مجنون رسمي»، استعاد النشطاء بداية أروى الفنية بصورة قديمة، وصفها البعض بالصادمة.

الصورة ظهرت فيها أروى بـ«لوك» مختلف تماماً عما تبدو عليه حالياً، حيث بدت بوزن منخفض، وأسنان غير منسقة، كما اختلفت تقاسيم وملامح وجهها بشكل كبير، وهي اللقطة التي عكست كمّ عمليات التجميل التي خضعت لها الفنانة.

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من ناحية أخرى، طرحت أروى مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «صفقة» من كلمات تركي الشريف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر، والكليب من إخراج سمير عارف، وتم تصوير الكليب بالمملكة العربية السعودية، كما انتهت الفنانة من تسجيل ثلاث أغاني باللهجة الخليجية، ومن المنتظر أن تطرحهم خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن أغنية «الحكولي» كانت آخر ما طرحته أروى، وهي باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، ألحان سيف عامر والتوزيع الموسيقي لمهند خضر، كما كان برنامج «تحت السيطرة» آخر ما قدمت على الشاشة عبر شاشة النهار الفضائية المصرية، حيث سبق وقدمت الفنانة برامج «آخر منّ يعلم، خليها علينا، والليلة دي».

على الجانب الشخصي، أروى متزوجة من رجل الأعمال «عبد الفتاح المصري» في أكتوبر2011 ، وهو يعمل مدير إنتاج في مجموعة إم بي سي، وقد رُزق الزوجان بابنة واحددة تدعى نورة نوفمبر 2012.