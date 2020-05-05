نهى عابدين تعلن اعتزال التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المصرية نهى عابدين محبيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني، واعلنت اعتزالها التمثيل.

نهى كتبت: «قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي»، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المصيري.

في المارثون الرمضاني الحالي، تشارك نهى عابدين في بطولة مسلسل «اتنين في الصندوق» أمام حمدي الميرغني، محمد أسامة، بيومي فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

Advertisements

كما تشارك نهى في بطولة «ليالينا 80» أمام إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد عادل، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يُذكر أن نهى ألقت خلال الفترة الأخيرة في أكثر من عمل درامي، وأبرزهم «حلاوة الدنيا»، «لدينا أقوال أخرى»، «ونوس»، «الشارع اللي ورانا»، «طلعت روحي»، «الكابوس»، «أمر واقع» كما شاركت في المارثون الرمضاني لعام 2019 بمسلسلي «قابيل»، و«حرملك».

على الجانب الشخصي، اعلنت نهى عابدين انفصالها عن زوجها الفنان السوري حازم زيدان نجل النجم أيمن زيدان يوليو 2019، وذلك بعد زواج استمر لـ5 سنوات، وأثمر عن طفل واحد يُدعى «أيمن».