النجم المصري تامر حسني يُفجع بوفاة أجمل ملاك

حرص النجم المصري تامر حسني على نعى “أدمن” صفحة Urtlas Tamer Hosny عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وقال الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على فايسبوك: “الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنت بنت مؤمنه بقدر ربنا وكنت بتقولي الحمدلله روحتي عند اللي أحن عليك من كل الدنيا وفي شهر رمضان يعني اكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد ايه عشان المكانه الجميله اللي انت فيها دلوقتي وإختيارك في شهر رمضان اجمل حسن خاتمة.

الله يرحمك يا اجمل ملاك”.

وكان تامر حسني قد شارك في أوبريت “أنت أقوى” الى جانب نخبة من النجوم وهم: محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار وكارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.