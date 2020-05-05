حياة الفهد مستمرة في إثارة الجدل… ” يا قدسُ”

لا زال اسم الممثلة الكويتية حياة الفهد يتصدر الترند وعناوين المقالات خاصة بعد سلسلة من الأزمات طالتها مؤخراً منها عندما شنت هجومًا عنيفًا على الوافدين والمصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت. وقالت بطريقة عنصرية “نرميهم في الصحراء”.

أيضاً أثارت حياة الفهد الجدل بشخصية “أم هارون” في المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان، بعدما تصدرت العناوين ونالت الحصة الأكبر نسبياً من نقاشات الجمهور وتغريدات المتابعين، حيث طالب العديد من الجمهور بمقاطعة المسلسل لأنه يدعو الى التطبيع مع العدو الاسرائيلي.

وفي أول تعليق لها، قالت “الفهد”: “يا قدسُ، يا منارةَ الشرائع/حزينةٌ عيناكِ، يا مدينةَ البتول/يا واحةً ظليلةً مرَّ بها الرسول”.

تدور أحداث مسلسل “أم هارون” خلال حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، داخل قرية تضم جيران من مختلف الأطياف والديانات السماوية الثلاث. في تلك القرية، تعيش امرأة هي أم هارون، الممرضة والولاّدة اليهودية صاحبة الشخصية القوية التي تعالج أهل القرية وتطبّب كبارهم وصغارهم، وتولّد نساءهم بغض النظر عن انتماءات أهل القرية الدينية والطائفية، فضلاً عن كونها تحتوي قصصهم وتداري مشاكلهم وأسرارهم، ولكن المرأة تخفي سرّاً غامضاً ذي طابعٍ إنساني، يتكشّف تدريجياً خلال الأحداث الدرامية المتلاحقة.