تصريح مثير لـ دينا الشربيني عن عمرو دياب

منذ أسابيع، فجّر النجم المصري عمرو دياب مفاجأة بحديثه لأول مرة في الاعلام عن العلاقة العاطفية التي تربطه بالممثلة المصرية دينا الشريني وقال حينها “ما فعلته دينا في حياتي يعدّ أعظم هدية”.

دينا التي تطل حالياً خلال شهر رمضان بمسلسل “لعبة النسيان”، أكدت في حديث مع “العربية” أن عمرو دياب له أعظم دور في دعمها وتشجيعها، وهو دائمًا ينصحها وكل نصائحه طبعًا في محلها، ودائما يثبت لها الوقت أن ما يقوله لا ينبع من فراغ فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة، وعلى المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وتتعلم منه الكثير طوال الوقت.

ورداً على سؤال ما الذي تغير في شخصيتها بعد معرفتها بعمرو دياب؟ أكدت دينا ان خبرة عمرو وشخصيته وقوة تأثيره تستطيع تغيير أي شخص، وتعترف أنها تغيرت كثيرا بعد أن عرفته، وحياتها تغيرت للأفضل وشخصيتها تطورت كثيرا منذ أن عرفته، ويكفي أن تقول إن لمسات عمرو في أي شيء تضيف له وتزيده بريقاً ونجاحاً.