عبد الله بهمن يدافع عن فاطمة الحوسني بقوة بعدما أخطأت باسم النبي يونس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الممثل الكويتي عبد الله بهمن عن صمته للدفاع عن زميلته الفنانة فاطمة الحوسني، إثر ارتكابها خطأ غير مقصود، بعد أن خلطت بين اسمي النبيين يوسف ويونس، في أحد مشاهد مسلسل "محمد علي رود".

وقال بهمن، الذى يجسد شخصيته (غازي) بالمسلسل، في فيديو ظهر فيه عبر إنستغرام: "وجب التنوية والاعتذار من قبل مخرج المسلسل ووزارة الإعلام، وهذا غير مقصود ووارد والبشر كلهم يخطئون".

وتابع بهمن: "العيب أن أجد بعض الناس وفنانين، يكتبون هذا خطأ لا يغتفر، لا.. الخطأ الوحيد الذى لا يغتفر هو الشرك بالله"، واستعان "بهمن" بأحد الأحاديث النبوية التي تقول: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرت لغفرت لك ولو كانت مثل ذبد البحر".

وكان الخطأ الذي وقعت فيه الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني، هو ظهورها في مشهد وهي تدعي بقولها: "يا منجي (يوسف) من بطن الحوت"، والمقصود هي قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي ابتلعه الحوت وهي من أشهر قصص القرآن الكريم، حيث تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين "كيف يمر ذلك الخطأ ويسهو عنه المخرج والمنتج وطاقم الفيلم في حين يتنبه له المشاهدون العاديون؟".

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على الجانب الآخر قدم التلفزيون الكويتي اعتذارًا عن الخطأ الذي وقع في المسلسل الدرامي "محمد علي روود"، الذي يعرض في شهر رمضان عبر تلفزيون الكويت، وذلك بعدما أثار موجة من السخرية بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي الخاص بتلفزيون دولة الكويت، بيان الاعتذار عبر حسابه على تويتر وجاء فيه: "تنويه من تلفزيون الكويت.. يعتذر تلفزيون دولة الكويت عن الخطأ غير المقصود الذي ورد بحلقة اليوم في مسلسل محمد علي رود وتم إحالة الموضوع للجنة التحقيق التي شكلها معالي الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان".

ويشارك فى مسلسل "محمد على ورد"، كوكبة من نجوم الكويت، على رأسهم الفنان سعد الفرج ومحمد المنصور وجاسم النبهان والفنانة هيفاء عادل، وفنانون ينتمون إلى جيل الشباب، ومن بينهم خالد أمين وبثينة الرئيسي وحسين المهدي وعبدالله بهمن والإماراتية فاطمة الحوسني وحصة النبهان وسعوده ومنى حسين ومشاري المجيبل وغيرهم، حيث يلتقون جميعاً ليرووا الحكاية التي كتب نصها السيناريست محمد أنور، ويتولى إخراجها مناف عبدالله.